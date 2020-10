Macron giver Paris og otte andre byer udgangsforbud

Frankrig erklærer national sundhedskrise, meddeler regeringen onsdag aften.

Præsident Emmanuel Macron siger onsdag aften på fransk tv, at det indebærer et natligt udgangsforbud i ni storbyer. Ud over hovedstaden Paris er det Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse og Montpellier.