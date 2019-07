Macron er henrykt og Merkel behersket glad over jobkabale

- Von der Leyen er en rigtig god kandidat og et rigtig godt valg til at lede EU-Kommissionen.

- Jeg har energisk støttet hendes kandidatur (Leyen, red). Hun var ikke det oprindelige valg. Men jeg mener, at hun var en god kandidat, for hun har erfaring og de nødvendige kompetencer, siger Macron.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, var mere afdæmpet, men dog tilfreds. Hun stod i den situation, at hendes koalitionspartner SPD var imod Ursula von der Leyen.

Derfor måtte hun undlade formelt at medvirke til nomineringen af sin landsmand og minister.

- Det skete i overensstemmelse med tyske stemmeregler. Vi aftalte i koalitionen, at hvis der ikke er enstemmighed, så afstår man. Men man kan sige, at denne nominering er blevet godkendt uden nogen modstand, siger Merkel.

Den tyske forbundskansler er glad for, at EU-landene omsider fik nomineret et hold til at lede EU, efter at stats- og regeringscheferne havde været igennem et maratonmøde, der blev indledt søndag aften klokken 18.

- Det er vigtigt, at vi var i stand til at beslutte med stor enighed i dag, og det er vigtigt, for det handler om vores evne til at samarbejde i fremtiden, siger Merkel.

Da skitsen til aftalen var faldet på plads blandt stats- og regeringscheferne, valgte de at tage en times pause. Det var for at sikre sig, at der er opbakning fra EU-Parlamentet, som formelt skal godkende kommissionsformanden.

De tyske socialdemokrater er svært utilfredse.

- Von der Leyen er vores svageste minister. Men det er åbenbart nok til at blive formand for EU-Kommissionen, skriver socialdemokraten Martin Schulz på Twitter.

Schulz er tidligere formand for Europa-Parlamentet. Han vendte hjem til tysk politik for at forsøge at blive forbundskansler. Men den plan faldt tungt til jorden.