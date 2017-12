Macron bruger millioner på at få klimaforskere til Frankrig

Macron lancerede stipendieordningen få timer efter, at USA's præsident, Donald Trump, i juni meddelte, at han vil trække USA ud af den internationale klimaaftale, som blev indgået i Paris for to år siden.

Stipendieordningen kaldes - med slet skjult henvisning til Trumps valgkampslogan - "Make Our Planet Great Again".

De første 18 vindere af stipendier blev annonceret mandag. Blandt dem er 13 amerikanere.

En af dem er Camille Parmesan fra University of Texas. Hun skal forske i, hvordan menneskeskabte klimaforandringer påvirker dyrelivet i bjergkæden Pyrenæerne mellem Frankrig og Spanien.

Over for nyhedsbureauet AP beskriver hun, hvordan det er vanskeligt at få finansieret klimaforskning i USA. Hun tilføjer, at hun i USA har en følelse af, at "man skal skjule, hvad man laver".

Trump har udtrykt skepsis over for forskning i klimaforandringer. Han mener, at Parisaftalen fra 2015 vil skade amerikanske virksomheder.

Macron siger mandag, at Frankrig "vil erstatte" USA's bidrag til klimaforskningen.

- Hvis vi vil forberede os på morgendagens forandringer, har vi brug for videnskaben, siger han i en tale til vinderne i Paris mandag.

Tirsdag er den franske præsident vært for over 50 ledere fra hele verden, der kommer til klimatopmøde i Paris.

Trump er ikke inviteret til mødet, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Blandt deltagerne er derimod skuespiller og tidligere republikansk guvernør i Californien Arnold Schwarzenegger, som har kastet sig ind i kampen for klimaet.

Schwarzenegger mener, at det er uden den store betydning, at Trump vil trække USA ud af den internationale klimaaftale.

Andre lande samt USA's delstater og en lang række virksomheder, forskere, ingeniører og organisationer vil skubbe udviklingen i den rigtige retning, mener Schwarzenegger.

- Donald Trump har trukket Donald Trump ud af Parisaftalen, konstaterede den tidligere guvernør, da han mandag cyklede en tur på en elcykel i Paris' gader.

Tirsdagens klimatopmøde i Paris er ikke en del af den formelle FN-proces.