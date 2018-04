Macron: Vi har beviser for syrisk kemisk angreb

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at "vi har beviser for, at kemiske våben blev anvendt af Syriens regering." Han siger, at han ikke vil tillade en eskalerende konflikt i regionen.

- Vi har beviser for, at kemiske våben - i hvert fald klor - blev anvendt, og at det var regimet omkring Bashar al-Assad, som stod bag, siger Macron i et interview med den franske tv-station TF1.