Macron: Vi er langt fra et klimamål om maks to grader

Inden den franske præsident, Emmanuel Macron, tirsdag mødes med verdens ledere i Paris, kommer han med et klart budskab, om at der skal gøres mere for klimaet.

- Vi er meget langt fra målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til to graders grænsen.

- Uden meget stærkere mobilisering, et ryk i vores metoder i produktion og udvikling, vil vi ikke lykkedes, advarer han.

Interviewet er bragt samme dag, hvor den franske præsident mødes til klimatopmøde med verdens ledere.

"One Planet Summit" kaldes mødet, der ikke holdes i FN-regi.

På mødet skal lederne af landene bag klimaaftalen i Paris diskutere, hvordan man skal investere i grøn energi for at holde klimaaftalen på sporet.

Også den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager i det store klimatopmøde.

Mødet holdes i skyggen af den amerikanske præsident, Donald Trumps, beslutning om at trække USA ud af klimaaftalen i juni.

Næsten 200 nationer er omfattet af aftalen, der har taget to årtier at forhandle.

Donald Trump gjorde det til en del af sin valgkamp at kæmpe for den amerikanske kulindustri. Han anser Parisaftalen for at være uretfærdig.

I et interview med mediet CBS gjorde Emmanuel Macron det klart, at han regner med, at Donald Trump kommer til at fortryde beslutningen.

- Jeg er ret sikker på, at min ven præsident Trump vil ændre sin holdning i de kommende måneder og år, sagde han.

Donald Trump får dog ikke mulighed for at diskutere med Macron ved tirsdagens klimatopmøde.

Hverken Trump eller andre amerikanske ministre er nemlig inviteret til klimatopmødet.

Klimatopmødet indledes 15.30 dansk tid, hvor Emmanuel Macron, Verdensbankens præsident, Jim Yong Kim, og FN's generalsekretær, António Guterres, holder åbningstale.