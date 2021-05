Macron: Frankrig lukkede øjnene for folkedrabet i Rwanda

Macron har således erkendt, at Frankrig bar et vist ansvar i forbindelse med folkedrabet i afrikanske Rwanda i 1994.

- Jeg står ved jeres side i dag med ydmyghed og respekt for at anerkende det ansvar, vi bar, lyder det fra Frankrigs præsident.

Emmanuel Macron siger videre, at Frankrig ikke i tilstrækkelig grad lyttede til advarsler dengang. Det betød, at den franske regering reelt endte med at støtte et "folkedrabsregime", siger præsidenten.

Han går dog ikke så langt som at sige, at Frankrig var medskyldig.

Macron siger, at det er Frankrigs pligt at indrømme den "lidelse, som blev påført folket i Rwanda ved for længe at tie stille frem for at undersøge sandheden" i forhold til Frankrigs rolle.

Præsidentens udmelding kommer i kølvandet på en rapport om Frankrigs rolle i forbindelse med folkedrabet i 1994.

Dele af Rwandas daværende regering, der bestod af befolkningsgruppen hutuer, støttede folkedrabet. Mellem april og juli 1994 blev cirka 800.000 mennesker dræbt. De fleste kom fra landets etniske mindretal: tutsierne.

Frankrig havde et større antal fredsbevarende styrker i Rwanda op til forbrydelsen. De franske styrker støttede undervejs regeringen anført af den daværende præsident i Rwanda, Juvénal Habyarimana.

I rapporten, der blev offentliggjort i marts i år, lød det blandt andet:

- Var Frankrig medskyldig? Hvis vi med det mener, om Frankrig var villig til at deltage i et folkedrab, er der intet, der tyder på det i arkiverne.

- Ikke desto mindre var Frankrig længe involveret i et regime, der tilskyndede racistiske massakrer og var blind for forberedelserne til et folkedrab, som de mest radikale elementer i regimet stod for.

800.000 mennesker blev dræbt i løbet af få måneder under folkedrabet.