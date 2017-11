Macron: Europa skal dække USA's regning til FN-klimapanel

Men det nytter ikke noget, mener Macron. Så må Europa træde til og øge finansieringen.

- Jeg foreslår, at Europa træder til i stedet for Amerika. Frankrig vil leve op til dette, siger præsidenten fra Bonn.

Han modtager store klapsalver for idéen.

- Jeg kan garantere, at IPCC fra begyndelsen af 2018 ikke kommer til at mangle én euro, siger Emmanuel Macron.

Han taler som den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og FN's generalsekretær, António Guterres, på FN-mødet onsdag i Tyskland.

Embedsfolk og ministre fra lande over hele verden har været samlet i den tyske by siden sidste uge for at arbejde videre med initiativer, der skal redde kloden fra voldsomme forandringer, når temperaturen stiger.

Frankrig var i 2015 vært for et klimatopmøde, da verdens FN-lande for første gang blev enige om en omfattende redningsplan. Dengang var François Hollande præsident i Frankrig, og Barack Obama var præsident i USA.

Da Trump tog over i USA, blev klimapolitikken lagt om.