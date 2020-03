Macron: Coronavirus er største sundhedskrise i et århundrede

Coronavirus er den værste sundhedskrise, Frankrig har stået over for i et århundrede.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, torsdag aften i en tale til nationen.

Frankrig lukker alle børnehaver, skoler og universiteter fra mandag i en forsøg på at begrænse smitte med coronavirus, siger præsident Macron torsdag aften. De er lukket på ubestemt tid.