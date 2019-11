Macron: Bemærkning om hjernedødt Nato var et wake-up call

Det siger han på et fælles pressemøde med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, inden et forestående Nato-topmøde i begyndelsen af december.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, forsvarer, at han for nylig erklærede det internationale Nato-samarbejde for "hjernedødt".

Præsident Macron understreger, at han står ved sin bemærkning. Han mener, at Nato-landene strategisk ikke længere samarbejder ordentligt.

- Jeg står fuldstændig ved at have fremhævet de her uklarheder. Jeg mener, at det var uansvarligt af os at blive ved med at snakke om økonomiske og tekniske emner, når vi tænker på, hvad vi står over for.

- Et wake-up call var nødvendigt, lyder det fra præsidenten.

Macrons kommentar blev afvist som "drastisk" af Tysklands forbundskansler, Angela Merkel. Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har fastholdt, at Nato-samarbejdet er "yderst vigtigt".

På torsdagens pressemøde opfordrer efterlyser Macron i øvrigt mere samarbejde i Sahel-regionen i det vestlige Afrika.

Her leder Frankrig an i et opgør mod ekstremistiske grupper.

- Jeg vil gerne have en diskussion mellem de allierede om en konkret indsats i kampen mod terrorisme i Sahel og Mellemøsten, siger Macron.

Forsvarsalliancen Nato blev oprettet i 1949 og består af 29 medlemslande.

Nato holder topmøde i London fra 3. til 4. december.