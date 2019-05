MacKenzie Bezos giver milliarder til velgørenhed

Hun er med donationen blevet optaget i velgørenhedsorganisationen The Giving Pledge, som ledes af to andre ultrarige filantroper, Bill Gates og Warren Buffett.

- Ud over de aktiver, som livet har givet mig, så har jeg en uforholdsmæssig stor sum penge at dele ud af, skrev MacKenzie Bezos i et brev om, at hun afgiver halvdelen af sine penge.

MacKenzie Bezos beholder 25 procent af de aktier, som parret sammen havde i deres selskab - omkring fire procent af Amazon. Men hun har afgivet sin stemmeret.

Over 200 af verdens velhavere er med i Giving Pledge, hvor medlemmerne offentligt afsiger et løfte om at donere store summer til velgørenhed. Gruppen omfatter Facebooks stifter Mark Zuckerberg, investoren Bill Ackman, Microsofts medstifter Paul Allen, CNN's stifter Ted Turner og den tidligere New York borgmester Michael Bloomberg.

Jeff Bezos, hvis formue for øjeblikket anslås til at være på over 100 milliarder dollar (omkring 669 milliarder kroner) er ikke med i Giving Pledge, men han har for nylig støttet hjemløse familier og uddannelse i fattige samfund med to milliarder dollar.

MacKenzie Bezos, hvis pigenavn var MacKenzie Tuttle, mødte Jeff Bezos i 1992, inden han opbyggede selskabet, som har en værdi på op mod 900 milliarder dollar.

Efter 26 års ægteskab meddelte parret i januar, at de går fra hinanden.

Parret blev gift i 1993 og har fire børn sammen.

MacKenzie Bezos, som er forfatter, har tidligere skrevet på Twitter, at hun med glæde og taknemmelighed ser tilbage på fortiden, ligesom hun ser frem til, hvad der kommer som det næste.

Jeff Bezos grundlagde Amazon fra familiens garage i Seattle i 1994. Siden da er virksomheden ekspanderet til hele verden.