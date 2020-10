Måling viser svigtende tillid til Trump og klar Biden-føring

En ny måling blandt amerikanere, der ventes at afgive en stemme ved valget, viser således, at 51 procent vil stemme på den demokratiske præsidentkandidat.

Til sammenligning vil kun 41 procent af amerikanerne sætte kryds ud for præsident Donald Trumps navn.

Målingen, der er foretaget af analyseinstituttet Ipsos for nyhedsbureauet Reuters, viser dermed det største forspring til Joe Biden i en måned.

Målingen er foretaget i dagene 2. og 3. oktober - altså efter at vælgerne blev bekendt med, at præsidenten var smittet med coronavirus.

Joe Biden har i adskillige målinger haft et solidt forspring målt på det absolutte antal stemmer. Det totale antal stemmer afgør dog ikke, hvem der vinder valget.

Hvis han skal vinde valget den 3. november, skal han trække sig sejrrigt ud af tilstrækkeligt mange stater for at sikre sig de nødvendige valgmandsstemmer.

De seneste målinger fra en række afgørende svingstater viser ifølge Reuters, at Donald Trump her stort set er lige så populær som sin demokratiske modkandidat.

Donald Trump måtte fredag lade sig indlægge på et militærhospital. Ifølge Det Hvide Hus skete det ud fra et forsigtighedsprincip.

Donald Trumps stabschef, Mark Meadows, erkender dog ifølge Reuters, at præsidentens tilstand fredag var mere alvorlig, end hvad der blev meldt ud fra Det Hvide Hus.

- I går morges (fredag, red.) var vi meget bekymrede for det. Han havde feber, og iltmætningen af hans blod faldt drastisk, sagde Mark Meadows lørdag aften lokal tid i et interview med Fox News.

Hvis præsidenten havde håbet på amerikanernes sympati under sin indlæggelse, så er der i Reuters' måling ikke meget, der tyder på, at forløbet appellerer til vælgerne.

Donald Trump har ved adskillige anledninger negligeret pandemien - blandt andet ved at sige, at virusset vil forsvinde af sig selv.

Reuters har også taget temperaturen på amerikanernes syn på Donald Trumps håndtering af coronakrisen.

Heller ikke her er der særlig meget at glæde sig over for den sygdomsramte præsident.

65 procent af amerikanerne mener, at "præsidenten formentlig ikke ville være blevet smittet, hvis han havde taget coronavirus mere alvorligt".

Hos vælgere, der er registreret som demokrater, svarer ni ud af ti, at de tror, at Trump ikke ville være blevet smittet, hvis han havde taget situationen mere alvorligt. Hos republikanere gælder det halvdelen.

Kun 34 procent mener, at Donald Trump fortæller sandheden om coronavirus, mens 55 procent mener, at han taler usandt. 11 procent svarer, at de ikke er sikre.

57 procent af respondenterne siger, at de tager afstand fra Donald Trumps håndtering af krisen. Det er omkring tre procentpoint mere sammenlignet med en tilsvarende måling i sidste uge.