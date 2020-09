Måling afslører Joe Biden som sikker vinder af uskøn debat

Joe Biden klarede sig bedst i nattens tv-debat, hvor han stod over for præsident Donald Trump i det, der udviklede sig til et sandt mundhuggeri mellem de to præsidentkandidater.

Seks ud af ti seere mener, at den demokratiske kandidat klarede sig bedst i debatten. Til sammenligning svarer kun 28 procent af seerne, at det var Donald Trump, der trak sig sejrrigt ud af debatten.