Måling: Trump halser langt efter Biden

En måling for avisen New York Times/Siena College viser, at han kun har støtte fra 36 procent af de registrerede vælgere, mens hans demokratiske rival, Joe Biden, står til 50 procent.

For USA's præsident, Donald Trump, går det for tiden kun en vej i meningsmålingerne, og det er nedad.

Den tidligere demokratiske vicepræsident er dermed ved at skabe sig et meget komfortabelt forspring inden præsidentvalget i starten af november.

For få dage siden viste en tilsvarende måling for Fox News en føring til Biden med 50 procent mod 38 til Trump.

Det er især kvinder og ikke-hvide vælgere, der slutter op bag Biden. Trump taber stemmer på at have vist sig som en svag leder under coronakrisen, skriver New York Times.

Trump har heller ikke undervejs i sin tid som præsident forsøgt at gøre sin vælgerbase bredere, hedder det. Det udmønter sig nu i, at Biden er foran med 14 procentpoint.

- Det er en af de ringeste tilslutninger til Trumps præsidentledelse og et tegn på, at han lige nu er den klart mest undertippede i kampen for en anden præsidentperiode, skriver avisen.