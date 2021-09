Måling: Mange CDU-vælgere giver Laschet skyld for tilbagegang

Over halvdelen af de vælgere, som stemte på det konservative CDU/CSU ved søndagens tyske valg til Forbundsdagen, mener, at kanslerkandidat Armin Laschet havde en "skadelig" indvirkning på de to konservative søsterpartiers resultat.

54 procent mener, at Laschet havde en negativ indflydelse, 11 procent mener, at han gjorde en positiv forskel, mens 28 mener, at han hverken gjorde fra eller til.

Det viser en undersøgelse fra valgforskningsinstituttet Wahlen ifølge The Guardian.

Ifølge den seneste prognoser fra tv-stationen ZDF, der blev offentliggjort lige før midnat står CDU/CSU til at få 24,2 procent af stemmerne.

Holder det stik, er der tale om det dårligste valgresultat efter Anden Verdenskrig. Ved det forrige valg i 2017 fik de to partier tilsammen næsten 33 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet SPD står ifølge prognoserne til at få omkring 25,9 procent af stemmerne, og ser dermed ud til at blive lidt større end CDU/CSU.

Ved valget i 2017 var opbakningen til SPD på 20,5 procent.

70 procent af de vælgere, som denne gang satte kryds ved SPD, mener, at partiets kanslerkandidat, Olaf Scholz, havde en positiv betydning for resultatet. Fem procent mener det modsatte.

Analysen fra valgforskningsinstituttet Wahlen viser også, at SPD især har haft stor fremgang blandt de ældre vælgere. 35 procent af partiets stemmer kommer fra vælgere over 60 år. Det er en stigning på 11 procentpoint sammenlignet med valget i 2017.

Kun blandt vælgere under 30 år var opbakningen faldende. 17 procent af SPD's stemmer kom søndag fra vælgere i denne aldersgruppe mod 19 procent ved valget for fire år siden.

Både Armin Laschet og Olaf Scholz siger søndag aften, at de vil forsøge at danne en ny regering.

- Tyskland har brug for en fremtidskoalition, der kan modernisere vores land, lyder det fra Laschet.

Ingen af de to ønsker at fortsætte med den nuværende regeringskoalition mellem CDU/CSU og SPD.

Laschet og Scholz siger begge, at de i første omgang ønsker at have samtaler med De Grønne og det liberale parti FDP.

- Som det ser ud, bliver det for første gang en forbundsregering med tre koalitionspartier, sagde Laschet.