Måling: Hver anden brite vil stemme om færdig brexit-aftale

50 procent af de omkring 1000 adspurgte siger, at de ønsker at få en afstemning, når de endelige betingelser for det såkaldte brexit er forhandlet på plads.

Halvdelen af briterne ønsker at få endnu en afstemning for at godkende den endelige aftale om Storbritanniens farvel til EU.

34 procent siger, at de ikke vil have en afstemning mere, mens de sidste 16 procent ikke har taget stilling eller svarer "ved ikke".

I målingen svarer lidt over en tredjedel - 35 procent - at de mener, at deres økonomiske situation vil blive værre efter brexit. 14 procent svarer, at de forventer, at økonomien vil blive bedre.

Det er den første måling, der er foretaget, siden britiske medier i sidste uge skrev, at den britiske regering er klar til at betale en skilsmisseregning på omkring 50 milliarder euro (375 milliarder kroner).

Det er den forventede pris for at leve op til de forpligtelser, briterne har påtaget sig i EU.

Det kan bane vej for, at parterne kan komme videre og tale om fremtid og frihandel.

Men søndagens måling fra Mail on Sunday viser, at mange briter mener, at forhandlingerne indtil videre er faldet ud til EU's fordel.

43 procent svarer, at EU's forhandler, Michel Barnier, har klaret forhandlingerne bedre end den britiske brexitminister David Davis. Kun 16 procent af de adspurgte ser Davis som "vinder" af forhandlingerne indtil videre.

Målingen er offentliggjort dagen inden, at den britiske premierminister, Theresa May, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødes i Bruxelles.

Formålet med mandagens møde er at få et gennembrud i exit-forhandlingerne.