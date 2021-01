Måling: Flertal af amerikanerne vil have Trump fjernet nu

Et flertal af amerikanerne ønsker, at den republikanske præsident, Donald Trump, omgående bliver fjernet fra embedet, efter at en protest denne uge i Washington D.C. udviklede sig voldeligt, da hundredvis af demonstranter stormede Kongressen.

Det viser en meningsmåling fra Reuters/Ipsos.

57 procent mener, at Trump bør fjernes fra Det Hvide Hus, inden han den 20. januar bliver afløst af demokraten Joe Biden. Hovedparten, som støtter det synspunkt, er demokrater.

Målingen, der er lavet torsdag og fredag, viser også, at 70 procent af de vælgere, som ved valget i november stemte på Trump, tager afstand fra angrebet på kongresbygningen, som menes at være udført af inkarnerede Trump-tilhængere.

Og næsten lige så mange af de adspurgte i målingen misbilliger Trumps ageren op til onsdagens uroligheder. I en tale til tusindvis af tilhængere tidligere på dagen havde Trump opfordret dem til at marchere mod Capitol Hill.

En minoritet af amerikanerne - 12 procent - siger, at de støtter uromagernes handlinger, der fandt sted samtidig med, at de to kamre i Kongressen var i gang med at godkende Joe Biden som kommende præsident.

Langt størstedelen - 79 procent - beskriver deltagerne i optøjerne som enten "kriminelle" eller "idioter".

Både Demokrater og Republikanere har fordømt optøjerne, hvorunder en politibetjent samt fire andre døde.

Demokrater i Repræsentanternes Hus arbejder på at forsøge at rejse endnu en rigsretssag mod Trump.

Partiets leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, oplyste ifølge CNN fredag, at ledelsen i partiet overvejer en lynhurtig rigsretssag mod præsidenten, hvis vicepræsident Mike Pence og regeringen nægter at skride ind og fjerne Trump fra posten.

Demokraterne har på nuværende tidspunkt dog ikke den massive støtte, som et så drastisk skridt vil kræve.