Måling: 45 procent af republikanske vælgere støtter uro

Det viser en meningsmåling fra YouGov. Målingen slår dog også fast, at et klart flertal af de amerikanske vælgere finder, at begivenhederne i Washington var en trussel mod demokratiet.

45 procent af de republikanske vælgere støtter uromagerne, som onsdag stormede Kongressen i USA, mens næsten lige så mange giver udtryk for modstand mod aktionen - 43 procent.

Blandt vælgerne som helhed siger næsten to tredjedele, at de er "stærkt" imod de handlinger, som blev udført af præsident Donald Trumps tilhængere i den amerikanske regeringsbygning. Omkring 8 procent siger, at de "til en vis grad" er imod dem.

Målingen fra den internationale analyse- og konsulentorganisation omfatter 1397 registrerede vælgere. Det er et flertal på 62 procent, som kalder hændelserne for en trussel mod demokratiet.

Blandt demokratiske vælgere er det 93 procent, som kalder hændelserne for en trussel mod demokratiet. Blandt uafhængige vælgere er det 55 procent.

Men blandt Republikanerne er det imidlertid kun cirka en fjerdedel - 27 procent - som støtter formuleringen, at der var tale om en trussel mod demokratiet.

Den republikanske senator Mitt Romney har givet præsident Donald Trump skylden for hændelserne. - Det er præsidenten, som har forårsaget dette oprør, har han sagt.

De fleste vælgere er enige: 55 procent mener, at Trump "har meget af skylden", mens 11 procent siger, at "han har noget af skylden".

De demokratiske kongresmedlemmer Ayanna Pressley og Ilhan Omar har opfordret vicepræsident Mike Pence til at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerne præsident Trump på baggrund af det, der skete.

Halvdelen af vælgerne - 50 procent - er enige og mener, at det vil være passende at få Trump fjernet øjeblikkeligt fra præsidentposten på baggrund af stormen på Kongressen, mens 42 procent finder, at det ville være upassende.