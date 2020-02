Lynproces indledes mod mulig EU-udvidelse på Balkan

Frankrig kræver en ændring af hele optagelsesprocessen, hvis landet overhovedet skal overveje at give grønt lys, og et sådant forslag fra EU-Kommissionen kommer nu.

Frankrig har delvist med dansk støtte blokeret for, at EU giver grønt lys til optagelsesforhandlinger med to lande på Vestbalkan.

Dermed sætter man en lynproces i gang, hvor målet for blandt andet EU-Kommissionen er, at man allerede i marts får en afgørelse om, hvorvidt man vil indlede en optagelsesproces med de to lande.

- Vi vil præsentere et forslag, der skal gøre processen mere troværdig, med mere politisk styring, mere forudsigelig og dynamisk, siger en talskvinde i EU-Kommissionen tirsdag.

Hun understreger, at man ikke kommer til at ændre i betingelserne for optagelse. Det er fastlagt i traktaten, og den vil man ikke ændre.

Nordmakedonien og Albanien fik en kold skulder sidste år, da Frankrig og flere andre EU-lande sagde nej til at indlede en optagelsesproces, der i sig selv kan vare i årevis og ikke nødvendigvis fører til optagelse.

De var skuffede, da EU-Kommissionen havde evalueret dem og fundet de to officielle kandidatlande egnede til optagelsesprocessen.

Forslaget fra EU-Kommissionen vil lægge op til, at medlemslandene kan stoppe processen, og de kan beslutte at indlede processen forfra, hvis der ikke er fremskridt, og det vurderes nødvendigt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tilkendegivet, at en optagelsesproces for Albanien, der kæmper med korruption og organiseret kriminalitet, ikke er en idé, som hun støtter.

Andre lande har også bekymringer. Men Frankrig har ført an og fremlagt en ret detaljeret plan for, hvordan metoden kan ændres. Det er på den baggrund, at onsdagens forslag skal ses.

Frankrigs EU-minister antydede under et besøg i Bruxelles mandag, at der kan være et gennembrud på vej. I hvert fald var hun optimistisk efter samtaler om forslaget med EU's udvidelseskommissær, Olivér Várhelyi.

Amélie de Montchalin kalder det et paradigmeskifte, altså en fundamental ændring af tankegangen.

Men det skal gå stærkt, hvis man som EU-formandskabet, der aktuelt varetages af Kroatien, ønsker at lande en beslutning inden topmødet på Balkan.

Derfor skal man have det på plads på EU-topmødet i marts, påpeger ministeren over for mediet Politico.

- Det er ekstremt vigtigt, hvis vi ønsker at forberede en positiv beslutning i marts, at EU-landene tager stilling til, om de vil godkende denne nye metode eller ej, og hvis de ikke vil, må vi beslutte, hvad vi gør, siger Montchalin.

En ændret metode gør det ikke alene for Frankrig, siger hun. Det kræver også, at de to kandidatlande har gjort tilstrækkelige fremskridt.