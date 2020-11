Lykkelige Biden-tilhængere fester foran Det Hvide Hus

Biden-tilhængerne, hvoraf de fleste tilsyneladende bærer mundbind, fejrer både Bidens sejr, men også at præsident Donald Trump må forlade Det Hvide Hus.

Det sker 20. januar, hvor Biden formelt tiltræder.

Også på Times Square i New York og i Philadelphia, Pennsylvania, er massive folkemængder på gaden for at fejre Bidens sejr.

Nyhedsbureauet AP rapporterer, at der straks blev fyret fyrværkeri af i Atlanta, Georgia, efter sejren blev erklæret. I Maine begyndte et band på et grøntsagsmarked at spille en hyldesthymne.

Og generelt har amerikanere rundtom i landet fejret på vidt forskellig vis.

Nogle ved at trykke hornet på deres biler i bund, andre har slået potter og pander sammen for at skabe larm og stemning, mens der også er opstået improviserede dansefester, rapporterer AP.

Biden blev erklæret vinder af præsidentvalget, efter at enige amerikanske medier på baggrund af prognoser konkluderede, at han havde vundet netop Pennsylvania.

Delstaten har været længe om at få optalt stemmer og er lørdag aften fortsat i gang. Men tallene er altså så meget i Bidens favør, at præsident Donald Trump ikke længere kan indhente ham, bliver det vurderet.

Donald Trump har ikke erkendt nederlaget. I en erklæring, umiddelbart efter at adskillige medier havde udråbt Biden som vinder, meddelte Trump, at valget "langtfra" er ovre.

Han vil prøve resultatet ved domstolene, da han mener, at der er foregået valgfusk. De påstande har han dog ikke fremvist belæg for.

Det har taget usædvanligt lang tid for de amerikanske medier at kunne udpege en vinder af valget, som blev afholdt tirsdag.

Men lørdag er tallene rundt om i de amerikanske stater altså så tydelige, at de fleste amerikanske medier tør erklære en vinder.

Sejren til Biden betyder også, at hans vicepræsidentkandidat, 56-årige Kamala Harris, bliver den første kvindelige vicepræsident i USA's historie.