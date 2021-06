Lussing til Macron straffes med fængsel

Dog er de 14 måneder gjort betinget, så manden skal afsone fire måneder i et lukket fængsel. Det rapporterer tv-stationen BFMTV. Han blev kørt direkte til afsoning, efter at dommen var faldet.

En domstol i Frankrig har torsdag idømt en 28-årig mand fængsel i halvandet år for at stikke præsident Emmanuel Macron en lussing.

Macron var tirsdag på besøg i det sydøstlige Frankrig, da manden slog ham i hovedet.

Den 28-årige mand er dømt for vold mod en tjenestemand i funktion.

Manden blev torsdag fremstillet for en dommer i byen Valence i det sydlige Frankrig. Han erkendte, at han slog Macron, og episoden er også optaget på video.

Den offentlige anklager betegner lussingen som "fuldkommen uacceptabelt" og "en bevidst voldshandling".

Den 28-årige mand har været i politiets varetægt siden tirsdag.

Den paragraf, han er dømt efter, kan i grove tilfælde give helt op til tre års fængsel og en bøde på 45.000 euro. Det svarer til omkring 335.000 kroner.

I retten torsdag forklarede han, at han sympatiserer med højrefløjen, og at han også har deltaget i protester, som bevægelsen De Gule Veste har arrangeret.

Grunden til, at han slog Macron, var, at præsidenten i hans øjne symboliserer alt det, der er "råddent" i Frankrig, forklarede han.

Han fortalte videre, at han i dagevis tænkte over, om han skulle kaste æg eller en flødeskumskage i hovedet på Macron under besøget i La Drôme-regionen.

- Jeg synes, at Macron ret godt repræsenterer vort lands forfald, forklarede den 28-årige ifølge tv-stationen BFMTV.

- Hvis jeg havde udfordret ham til en duel ved solopgang, tvivler jeg på, at han havde svaret.

Videoklip fra episoden tirsdag viser Macron gå frem mod de forsamlede tilskuere for at hilse på nogle af dem.

En mand i en grøn T-shirt råber "Ned med Macroniet" og stikker så præsidenten en lussing.

Sikkerhedsfolk kaster omgående manden til jorden og fjerner Macron fra stedet.

Manden råbte også "Montjoie Saint Denis", som var et kampråb for den franske hær, da landet var et monarki.

- Det er et slagord for patrioter, forklarer den 28-årige i retten torsdag.

Macron har selv betegnet lussingen som "en isoleret hændelse".