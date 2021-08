Lukasjenkos hævn over Europa

Hviderusland har taget et nyt politisk våben i brug for at lægge pres på Litauen og resten af EU, blandt andet som reaktion på de sanktioner, der er indført mod det hviderussiske styre.

Migranterne bliver fløjet med rutefly fra Irak til Hviderusland, som derefter sender dem videre til Litauens grænse og dermed ind i Europa, hedder det.

- Denne praksis må høre op. Hviderusland må respektere sine internationale forpligtelser ved at bekæmpe den irregulære migration og menneskesmugling, har en talsmand for EU-Kommissionen udtalt.

Ifølge den litauiske udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, er der i år kommet over 4000 migranter til Litauen. Hele sidste år var det kun omkring 80, har hun udtalt til nyhedsmediet Politico.

Læs her mere om den politiske konflikt.

* Hvilke interesser har Hviderusland i at sende migranter til EU?

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, har Hviderusland en interesse i at straffe EU-landet Litauen for dets rolle i blandt andet sagen om den regeringskritiske, hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

I maj blev han arresteret om bord på et Ryanair-fly, som Hviderusland selv havde tvunget ned i hovedstaden Minsk. Flyet var ellers på vej til Litauen.

- Litauen og Polen især er jo meget aktive i forhold til Belarus (et andet navn for Hviderusland, red.) og styret med sanktioner, påtaler, kritik og så videre.

- Vi finder også en række af de belarussiske ekspolitikere, aktivister og andre i både Polen og Litauen, siger han og tilføjer blandt andet, at Litauen "fører an i kritikken af styret".

Det er den mangeårige præsident, Aleksandr Lukasjenko, der sidder på magten i Hviderusland. Mandag er det et år siden, han vandt endnu et præsidentvalg. Der har dog været beskyldninger om valgsvindel.

Siden har der jævnligt været store demonstrationer mod Lukasjenko. Og hvis man spørger seniorforskeren, har præsidenten én ven tilbage i Europa: Vladimir Putin, Ruslands præsident.

- Det er Rusland, som støtter ham og beskytter. Og uden Rusland og Putin ville Lukasjenko ikke være der i dag, siger han.

* Hvordan har reaktionen været internt i Litauen?

I Litauen er der "meget skarp kritik", fortæller Flemming Splidsboel Hansen.

- Litauiske myndigheder taler åbent om hybridkrig - altså et forsøg på en eller anden måde på at destabilisere i landet.

- Skabe nogle politiske problemer for Litauen og omkostninger, som er så store, at de ændrer deres politik i forhold til Belarus.

* Hvad kan EU gøre?

Frontex, som er EU's grænse- og kystvagtorgan, har sendt forstærkninger til grænsen mellem de to lande for at hjælpe Litauen.

Derudover kan EU ifølge Flemming Splidsboel Hansen pålægge Hviderusland yderligere sanktioner og snakke med nogle af de andre involverede, herunder Irak.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, har søgt at finde en løsning sammen med Iraks regering. EU's mål er blandt andet at få suspenderet flyafgange fra Bagdad til Minsk.