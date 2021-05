Ryanair-flyet blev tvunget på jorden, efter at Hviderusland hævdede, at der var en "sikkerhedstrussel" på flyet. Flyet og passagerernes bagage blev undersøgt for bomber, men der blev ikke fundet noget.

Lukasjenkos flypirateri sætter sind i kog

Hviderusland beskyldes for statssponsoreret flykapring, efter at et fly blev tvunget til jorden. Nye sanktioner fra EU bør være på trapperne, siger Jeppe Kofod.

Den usædvanlige hændelse skete på ordrer fra Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko. Officielt fordi der var en "sikkerhedstrussel" om bord, men reelt formentlig for at få fat i den 26-årige aktivist Roman Protasevitj, der blev anholdt, da flyet nødlandede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Et fly fra lavprisselskabet Ryanair var søndag på vej fra Grækenland til Litauen, da to hviderussiske kampfly pludselig tvang det ned på jorden.

