Lukasjenko tages i ed som præsident ved hemmelig ceremoni

Den 66-årige leder vandt ifølge de officielle resultater sidste måneds præsidentvalg med 80 procent af stemmerne.

Men lige siden har der været meget store demonstrationer, der flere gange har talt over 100.000 mennesker. Demonstranterne anklager Lukasjenko for valgsnyd og kræver hans afgang.

En politiker fra oppositionen, Pavel Latusjko, kalder indsættelsen af Lukasjenko for et "møde mellem tyveknægte". Det skriver Reuters.

- Hvor er de jublende borgere? Hvor er korpset af diplomater, spørger han på de sociale medier.

- Det er helt indlysende, at Aleksandr Lukasjenko udelukkende er præsident for Omon (uropolitiet) og en håndfuld af løgnagtige embedsmænd, siger han.

Han opfordrer til, at demonstrationerne mod Lukasjenko og hans styre fortsætter.

Ved onsdagens ceremoni var gaderne i hovedstaden Minsk lukkede, så bilkortegen med Lukasjenko kunne haste gennem byen. Det oplyser uafhængige medier.

Med sin genindsættelse kan Lukasjenko se frem til nye fem år på posten. Men der står intet på hans officielle hjemmeside om, at han onsdag er taget i ed som præsident. Han blev først gang landets leder i 1994.

Han har hidtil holdt stand over for protesterne ved at sende politi og soldater ind for at prygle demonstranter. Flere tusinde mennesker er anholdt.