Lukasjenko sætter soldater ved grænsen mod vest

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at landet har indsat militære enheder på sin vestlige grænse.

Han tilføjer, at enhederne er i fuldt beredskab og klar til at opfylde deres forpligtelser.

Tidligere har Lukasjenko sagt, at vestlige lande er i gang med at trappe op i regionen.

- Nogle af vores borgerne har tolket dette som et forsøg på at øge spændingerne. De siger, at der ikke er observeret noget af den slags ved vores vestlige grænser, siger Lukasjenko tirsdag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Han forklarer videre, at hans beslutning om at sende soldater til grænsen er "en præcis og korrekt reaktion".

- Vi skulle have tænkt på dette for længe siden. Der har været udtalelser fra vestlige embedsmænd, herunder lederne af visse stater, som ikke har nogen idé om, hvor Hviderusland ligger eller hvad der sker her, lyder det fra Lukasjenko.

- Med andre ord har vi ikke alene problemer inde i landet, men også omkring os, siger han ifølge Tass.

I hovedstaden Minsk demonstrerer oppositionen igen tirsdag mod Lukasjenko og hans styre.

Demonstrationerne har fundet sted hver dag, siden Hviderusland holdt præsidentvalg den 9. august.

De officielle resultater viser, at Lukasjenko fik 80 procent af stemmerne.

Oppositionens 37-årige udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, fik angiveligt omkring ti procent. Hun er siden flygtet til Litauen.

Tirsdag har Lukasjenko igen været i kontakt med sin kollega i nabolandet Rusland, Vladimir Putin.

Nyhedsbureauet Belta skriver, at Putin har fortalt Lukasjenko om de samtaler, han på det seneste har haft med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, om situationen i Hviderusland.

Putin har sagt til Merkel og Macron, at enhver indblanding i Hvideruslands anliggender er uacceptabelt, skriver Belta.

I weekenden sagde Lukasjenko, at Putin har lovet at hjælpe ham med at genetablere sikkerheden i landet, hvis det bliver nødvendigt.