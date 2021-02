Lukasjenko lover hviderussisk folkeafstemning om ny grundlov

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at der er for meget magt koncentreret i hans embede, og han lover, at der vil blive skrevet en ny forfatning, som kan sendes til folkeafstemning i begyndelsen af 2022.

Den mangeårige præsident taler til en såkaldt folkeforsamling i Minsk, hvor politiske reformer debatteres.

Oppositionen, der har demonstreret i månedsvis mod styret, kalder mødet en skændsel, som kun har til formål at holde Lukasjenko ved magten.

Der er mødt 2700 delegerede op til folkemødet. De fleste af dem er Lukasjenkos venner og allierede.

Den 66-årige præsident har været sit lands leder siden 1994.

Oppositionen siger, at han tabte præsidentvalget med et brag i august. Men da det officielle resultat blev annonceret, havde han vundet med 80 procent af stemmerne.

Det fik hundredtusinder af hviderussere til at gå på gaden uge efter uge for at kræve hans afgang. Det førte til masseanholdelser og mange anklager mod politiet for vold og tortur. Demonstrationerne er over de seneste måneder tyndet ud.

- Det var et mytteri. Blitzkrigen slog fejl. Vi reddede vores land indtil videre, siger Lukasjenko torsdag på tv om demonstrationerne.