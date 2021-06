Lukasjenko: Protasevitjs kæreste bliver i Minsk

Hvideruslands leder, Aleksandr Lukasjenko, har gjort det klart, at hans land vil efterforske den 23-årige russiske student Sofia Sapega. Hun er kæreste med den 26-årige hviderussiske systemkritiker Roman Protasevitj.

- Hun skal blive i Minsk, hvor sagen mod hende vil blive efterforsket, siger Lukasjenko tirsdag.

Parret var om bord på et fly, der blev tvunget til at lande i den hviderussiske hovedstad den 23. maj. Protasevitj og hans kæreste var på vej fra Grækenland til Litauen med Ryanair. De blev begge anholdt, efter at flyet var blevet tvunget ned i Minsk.

Der er stor vrede i EU og USA over Hvideruslands fremfærd.

Lukasjenko siger til det statslige nyhedsbureau Belta, at han selv har informeret Ruslands præsident, Vladimir Putin, om, at russiske Sapega ikke vil kunne rejse tilbage til Rusland.

Lukasjenko mødtes med Putin i den russiske by Sotji i sidste uge.

Sapega har ifølge sin familie ikke været involveret i oppositionsaktiviteter, men hun risikerer alligevel at blive straffet. Protasevitj risikerer fængsel i 15 år.

Putin siger, at hændelsen, hvor Hviderusland tvang et Ryanair-passagerfly til at lande i Minsk, har ført til "endnu en udladning af følelser".

Putin har også fremhævet, at der ikke kom nogen reaktioner i Vesten i 2013, da et fly med Bolivias daværende præsident, Evo Morales, på en flyvning tilbage til Bolivia fra Moskva var nødsaget til at lande i Wien.

Sammenligningen er blevet fremsat flere gange af russiske talsmænd, men den afvises i Vesten som en væsensforskellig hændelse. Morales fløj i sit statslige præsidentfly, og hans fly blev ikke tvunget til landing af kampfly, men blev blot afvist i flere lufthavne og i flere luftrum.