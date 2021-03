Loyalister trækker sig fra Nordirlands fredsaftale

Det skyldes ifølge avisen utilfredshed med brexitaftalen. Loyalisterne er den part i den nordirske konflikt, som ønsker, at området skal forblive en del af Storbritannien. De er overvejende protestanter. Katolikkerne i Nordirland ønsker at Nordirland bliver en del af republikken Irland.

Paramilitære nordirske loyalister har meddelt den britiske premierminister, Boris Johnson, at de trækker sig fra fredsaftalen fra 1998, skriver avisen Belfast Telegraph.

Omkring 3500 blev dræbt under den 30 år lange nordirske konflikt, der ofte blot kaldes "The Troubles". Konflikten sluttede i 1998 med underskrivelsen af Belfastaftalen, der er blevet kendt som Langfredagsaftalen.

Aftalen blev indgået mellem den britiske og den irske regering og blev støttet af de fleste politiske partier i Nordirland.

- Vi er bekymret over forstyrrelserne i handlen mellem Nordirland og resten af Storbritannien, hedder det i et brev fra David Campbell, som er leder af Loyalisternes Råd.

Problemerne er relateret til den såkaldte Nordirlandprotokol i brexitaftalen, som trådte i kraft ved årsskiftet, da overgangsperioden efter briternes udtræden af EU udløb.

Dette dokument fastslår blandt andet, at der ikke eksisterer nogen "hård" landegrænse mellem Nordirland og EU-medlemslandet Irland. Dette er blevet understreget kraftigt på grund af frygten for, at den 30 år lange konflikt i Nordirland skal blusse op igen.

Da EU reelt kræver kontrol af de varer som passerer grænsen til toldunionen og det indre marked besluttede parterne efter langvarige og vanskelige forhandlinger at flytte inspektionerne til havne og lufthavne.

Det har fået loyalisterne til at beklage sig over, at en ny grænse opstår mellem Nordirland og resten af Storbritannien (egentligt Det Forenede Kongerige - da Nordirland formelt ikke er en del af Storbritannien).

I begyndelse af februar blev kontrollen af varer indstillet i to nordirske havne, da personel var blevet udsat for trusler fra personer, som ifølge myndighederne var "hårdkogte unionister (loyalister). Denne udvikling førte til ordkrig mellem Storbritannien og EU, som af sikkerhedshensyn trak toldpersonale ud af tjeneste.