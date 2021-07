Lovløsheden ulmer i Haiti efter attentat

Attentatet har udløst frygt for et endnu større kaos i det fattige, caribiske land, der allerede lider under omfattende bandevold, og som står over for en forfatningsmæssig krise.

Jovenel Moïse tiltrådte som præsident i 2017 i Haiti, der er det fattigste land på den vestlige halvkugle og har en lang historik med kup og diktaturer.

Det lykkedes ikke den tidligere bananeksportør at slå ned på bortførelser og bandevold, der under hans præsidentskab steg på tværs af landet.

Samtidig mødte han en bølge af gadeprotester som følge af beskyldninger om korruption og dårlig styring af økonomien.

Omkring klokken 01.00 lokal tid onsdag stormede et ukendt antal gerningsmænd Moïses private bolig i Pelerin i bjergene over hovedstaden Port-au-Prince.

De åbnede ild og dræbte præsidenten og sårede førstedamen, Martine Moïse, alvorligt.

Ifølge haitianske myndigheder talte gerningsmændene engelsk og spansk, og flere af dem syntes at være udlændinge.

På videoer, der cirkulerer på sociale medier, men hvis ægthed ikke er bekræftet, kan angrebsmændene høres råbe på engelsk, at de er agenter fra det amerikanske narkopoliti (DEA).

Ifølge Haitis ambassadør i USA lod gerningsmændene som om, at de var DEA-agenter for at få adgang til boligen.

Haiti befinder sig i en politisk hårdknude, mens sulten blandt befolkningen vokser midt under coronapandemien. Og det vækker stigende frygt for et totalt sammenbrud i lov og orden.

Onsdag morgen erklærede regeringen krisetilstand i landet i to uger, hvilket giver sikkerhedsstyrker beføjelse til at ransage hjem samt forbyde enhver form for forsamling, som kan forstyrre freden.

Ifølge Haitis forfatning fra 1987 skal en krisetilstand godkendes af nationalforsamlingen. Men Haiti har ikke noget siddende underhus, eftersom landet ikke formåede at afholde valg til tiden for mere end et år siden.

Forinden drabet på Moïse havde hans regering planlagt at holde præsidentvalg i september. Det er dog uklart, om det stadig er planen.

Natten til torsdag dansk tid oplyste Haitis politichef, at sikkerhedsstyrker under skudveksling med præsidentens drabsmænd har dræbt fire "lejesoldater".

På et tv-transmitteret pressemøde fortalte politichef Leon Charles, at to angrebsmænd er blevet anholdt.

Mange lande har fordømt drabet på den haitianske præsident, hvis motiv ikke kendes.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har kaldt drabet "afskyeligt" og forsikret om, at USA's regering står klar til at hjælpe Haiti med efterforskningen.

Torsdag skal FN's Sikkerhedsråd afholde et krisemøde om Haiti bag lukkede døre.

En FN-mission, der havde til opgave at genoprette orden efter et oprør, der i 2004 væltede daværende præsident Jean-Bertrand Aristide, trak sig ud af Haiti i 2019.

Yderligere har Haiti været ramt af en række naturkatastrofer og er fortsat ved at komme sig efter et voldsomt jordskælv i 2010.