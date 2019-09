Lovgivere vil have hastedebat for at tøjle Boris Johnson

Britiske lovgivere vil mandag anmode om en ekstraordinær debat, hvor man vil forsøge at tvinge den konservative regering til at offentliggøre dokumenter om konsekvenserne af et brud med EU uden en skilsmisseaftale.

Man vil også tvinge premierminister Boris Johnson til at holde sig inden for loven.

Det rapporter tv-stationen ITV.

En ITV-journalist skriver på Twitter, at parlamentsmedlemmerne har aftalt forløbet på et møde sent søndag.

Oppositionen er i stigende grad bekymret for, at Johnson vil prøve at ignorere en ny lov, som skal underskrives af dronningen mandag.

Loven blev vedtaget i den forløbne uge. Den vil tvinge premierministeren til at søge udsættelse for brexit, hvis parlamentet siger nej til EU-aftale, eller regeringen kommer tilbage helt uden en aftale med EU senest 19. oktober.

Lovgiverne har stor interesse i at se regeringens egne dokumenter, der viser, hvad man selv antager, der vil ske uden en aftale med EU.

Den konservative regering er kommet i mindretal, efter 21 konservative medlemmer har stemt sammen med oppositionen for at få den nye lov vedtaget. De 21 er efterfølgende blevet smidt ud af deres parti.

Lørdag trådte arbejds- og pensionsminister Amber Rudd tilbage. Hun sagde, at hun ikke stoler på, at Johnson har et oprigtigt ønske om at forhandle en skilsmisseaftale med EU. Hun frygter, at han ved deadline 31. oktober vil trække Storbritannien ude af EU helt uden en aftale.

Det er en udvikling, som ifølge økonomer og britisk industri vil koste Storbritannien dyrt.