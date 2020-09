Lovende russiske vaccineresultater vækker skepsis hos professorer

Den russiske coronavaccine Sputnik V ser lovende ud, efter at resultaterne af fase 2-test tyder på immunitet.

Det skriver BBC, efter at russiske forskere fredag publicerede deres første rapport om vaccinen i det videnskabelige tidsskift The Lancet.

Den viser ifølge mediet, at samtlige 76 testpersoner har udviklet antistoffer mod virusset, ligesom ingen af dem har oplevet bivirkninger efter at have fået vaccinen.

Men ifølge flere professorer så er det ikke nok til at bevise, at vaccinen er effektiv eller sikker.

Professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen forklarer fredag aften til TV2, at tilstedeværelsen af antistoffer i testpersonerne ikke er nok i sig selv.

Der skal være en hvis mængde af dem, siger han.

- Jeg havde gerne set, at niveauet var noget højere hos de vaccinerede personer. Det er okay at gå videre med, men jeg er spændt på at se, om den beskyttende effekt er tilstrækkelig, siger han til TV2.

Den udmelding bakkes op af Brendan Wen, der er professor i mikrobiel patofysiologi ved Londons universitet for hygiejne og tropisk medicin.

- Rapporten er et tilfælde af så langt så godt, siger han til BBC og henviser til, at resultaterne skal ses som et skridt på vejen mod en sikker vaccine.

Testpersonerne i den russiske undersøgelse er alle mellem 18 og 60 år. De blev overvåget i 42 dage, og de udviklede alle antistoffer efter tre uger.

Allan Randrup Thomsen siger til TV2, at mængden af antistoffer i det russiske forsøg er nogenlunde det samme som hos personer, der har været syge med coronavirus.

Kirill Dmitriev, der leder den russiske investeringsfond, der finansierer vaccinen, siger på et pressemøde ifølge BBC, at rapporten er et "kraftfuldt modsvar til de skeptikere, der uretfærdigt har kritiseret den russiske vaccine".

Den russiske vaccine har fået international opmærksomhed, fordi myndighederne har godkendt den, før den normale forsøgsproces er færdig.

Regeringen har meldt ud, at den allerede vil tilbyde vacciner i november.

Det har fået flere internationale sundhedseksperter til at frygte, at russiske forskere slækker på sikkerheden omkring vaccinen.