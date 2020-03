Lov på vej: Computere og tøj skal kunne holde længere

Inspireret af FN's verdensmål præsenterer EU-Kommissionen onsdag en plan for cirkulær økonomi, der handler om at holde materialer i kredsløb længst muligt.

Den vil i de kommende år - formentlig - få følger for alle EU-borgere. Man kan begynde med computeren.

Med lovgivning vil EU kræve af producenter af computere, der sælges i EU, skal kunne holde længere, kunne repareres og genbruges.

Det samme gælder for tøj, for mobiltelefoner, for anden elektronik og en række andre produktgrupper.

- EU-Kommissionen vil fremsætte lovforslag om en bæredygtig produktpolitik. Den skal sikre, at produkter på EU's marked er designet til at holde længere, er lettere at reparere og genanvende, skriver EU-Kommissionen.

Desuden skal produkter være produceret med "så meget genbrugsmateriale som muligt". Brugen af engangsmateriale vil blive underlagt restriktioner.

Det er også intentionen at indføre et forbud mod at destruere usolgte varer. Flere EU-lande har allerede - eller er på vej med - en lov mod dette.

For at opnå klimaneutralitet i 2050 er det ifølge EU's klimakommissær, Frans Timmermans, nødvendigt, at EU får en "helt cirkulær økonomi".

I øjeblikket er det ifølge Kommissionen blot 12 procent af de brugte materialer og ressourcer, som bliver brugt igen i nye varer.

- Mange produkter går til for let. De kan ikke genanvendes, repareres eller genbruges, eller de er produceret til engangsbrug. Der er et enormt potentiale, der kan udnyttes, for både virksomheder og forbrugere, siger han.

To ud af tre borgere siger ifølge EU-Kommissionen i en rundspørge, at de gerne vil beholde deres computer eller deres elektronik i længere tid. Under forudsætning af, at ydeevnen ikke bliver markant værre.