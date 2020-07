Louvre har tabt 300 millioner kroner under coronakrise

Det verdensberømte kunstmuseum i Paris Louvre bløder under coronakrisen.

Og det kommer til at fortsætte, selv om museet åbner igen mandag efter at have været lukket siden 13. marts.

Siden 13. marts har verdens mest besøgte museum, som huser Leonardo da Vinci-værket Mona Lisa, lidt tab på over 40 millioner euro, siger dets direktør, Jean-Luc Martinez. Det svarer til knap 300 millioner kroner.