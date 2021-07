Los Angeles genindfører krav om mundbind indendørs

For en måned siden kunne Los Angeles og resten af delstaten Californien glæde sig over en længe ventet genåbning og ophævelse af stort set alle coronarestriktioner, men for de omkring ti millioner indbyggere i Los Angeles County blev glæden kortvarig.

Fra denne weekend skal de igen huske at tage et mundbind med, når de bevæger sig uden for hjemmet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

På grund af en brat stigning i antallet af nye smittetilfælde de seneste uger skal alle personer, der befinder sig indendørs på offentlige steder, igen iføre sig et mundbind. Kravet gælder fra lørdag aften 23.59 lokal tid.

Det gælder også for personer, der er færdigvaccineret.

I midten af maj oplyste føderale sundhedsmyndigheder ellers, at amerikanere, der er fuldt ud vaccineret, kunne sige farvel til mundbind både udendørs og indendørs.

Los Angeles er det første store byområde i USA til at genindføre krav om brug af mundbind i butikker, forretninger, restauranter, arbejdspladser og mange andre steder.

For to uger siden anbefalede myndighederne brug af mundbind på grund af en alarmerende stigning i nye tilfælde af covid-19 som følge af den særligt smitsomme Delta-variant, men nu er anbefalingen ændret til et krav, skriver avisen Los Angeles Times.

Torsdag meldte myndigheder om 1537 nye smittetilfælde i Los Angeles County. Det er det højeste antal siden begyndelsen af marts, og det er syvende døgn i træk, at antallet af nye smittetilfælde overstiger 1000.

Til sammenligning var der i snit 173 nye smittetilfælde i de syv dage op til genåbningsdagen 15. juni.

Desuden er antallet af indlagte coronapatienter fordoblet i samme periode. Fra 223 15. juni til 452 onsdag i denne uge. Det er dog over 90 procent lavere end i vinter, da hospitalsindlæggelserne toppede i Los Angeles.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er også meget lave i forhold til tidligere med i snit omkring syv om dagen, skriver Los Angeles Times.