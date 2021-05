Lokale myndigheder melder om nat med 33 dræbte i Gaza

Det palæstinensiske sundhedsministerium siger, at mindst 33 mennesker er blevet dræbt ved israelske luftangreb i Gazastriben natten til søndag.

Israels hær siger, at israelerne står over for det største antal raketangreb fra Gaza nogensinde: 3000 raketter er affyret fra Gazastriben, siden kampene brød ud, hedder det.