Löfven om drab på politibetjent: Et angreb på retsstaten

- Et angreb på politiet er et angreb på vores retsstat og vores demokratiske samfund, siger Löfven på et pressemøde torsdag.

En skudepisode sent onsdag aften i Göteborg-området, hvor en betjent blev dræbt, bliver af Sveriges statsminister, Stefan Löfven, betegnet som et angreb på Sveriges retsstat og åbne demokratiske samfund.

- Vi kommer ikke til at opgive fra kampen mod den organiserede kriminalitet, og politiet har hele samfundets støtte i sit arbejde.

- Jeg og hele det svenske folk er stolte af vores betjente.

Betjenten var onsdag aften i Biskopsgården i Göteborg med en kollega, da der blev affyret skud. Den ene betjent blev ramt og afgik ved døden i løbet af natten til torsdag.

Politiet i Göteborg har ingen mistænkte og er derfor også uden indblik i et eventuelt motiv. Det vil sige, at det heller ikke er afklaret, om betjenten var målet for skuddene.

Politiet har dog oplyst, at der har været skudepisoder i de kriminelle miljøer i området.

Skudepisoden med det fatale udfald for betjenten har udløst stærke politiske reaktioner fra andre end Löfven - eksempelvis oppositionens leder, Ulf Kristersson.

- I dag handler det om en betjent, som er faldet. Og vores tanker går til ham og hans nære. Men i morgen handler det om, hvilket land Sverige skal være. Disse hjemlige terrorister må besejres, skriver han på Facebook.

På et pressemøde kaldte han det den absolut vigtigste politiske opgave at få knækket og bekæmpet den organiserede kriminalitet i Sverige.

Flere partiledere har som Löfven og Kristersson kaldt drabet på betjenten for et angreb på hele det svenske samfund. Samtidig har partier efterlyst, at der gøres mere for at bekæmpe kriminelle bander.