Löfven går af - men udskriver ikke nyvalg i Sverige

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, mener ikke, at der skal udskrives valg i Sverige. I stedet går han af og beder Riksdagens formand om at føre nye regeringsforhandlinger ud fra den nuværende mandatfordeling.

Det oplyser Löfven på et pressemøde mandag.

Det giver dermed socialdemokraten Stefan Löfven en ny chance for at danne et flertal bag sig i Riksdagen.

Det er Riksdagens formand, der i Sverige kaldes for talmannen, som er forhandlingsleder, når der skal dannes en regering.

Han hedder Andreas Norlén, og han stod i spidsen for flere måneder lange forhandlinger om en regeringsdannelse efter valget i september 2018.

Den svenske parlamentariske situation er præget af, at der er partier, der peger på den samme statsminister, men ikke ønsker at samarbejde.

Forud for valget i 2018 pegede eksempelvis Centerpartiet og Liberalerna på Ulf Kristersson, der er leder af det største borgerlige parti, Moderaterna.

Men de ønskede ikke at være med i en koalition, der inkluderede Sverigedemokraterna. Og efter flere måneders forhandlinger foretrak partierne i stedet i januar 2019 at indgå i et regeringsgrundlag for en regering ledet af socialdemokraten Stefan Löfven.

Det regeringsgrundlag blev dog forfattet, uden at venstrefløjspartiet Vänsterpartiet var med, selv om dets mandater kunne bringe Löfven i mindretal.

Det skete netop i sidste uge, da regeringen tabte en tillidsafstemning i Riksdagen.

Derfor havde Stefan Löfven en frist til mandag til at oplyse, om han ville udskrive nyvalg eller gå af og forsøge at danne et nyt flertal i Riksdagen.

Mens der pågår forhandlinger om, hvem i Riksdagen der kan samle de nødvendige 175 mandaters opbakning - parlamentet har 349 medlemmer - vil den nuværende regering fortsætte som et forretningsministerium.

Regeringen, Centerpartiet, Vänsterpartiet og en af de to løsgængere i Riksdagen har tilsammen 175 mandater.