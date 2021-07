Löfven får mulighed for at danne ny regering

Da en regering ikke kan have flertal imod sig, havde Löfven valget mellem at gå af eller udskrive valg. Han valgte at gå af uden et nyt valg.

Tirsdag fik oppositionens leder, Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna, til opgave at se, om han kunne danne en regering.

Allerede torsdag oplyste Kristersson til Andreas Norlén, at han ikke kunne samle et flertal bag sig.

Samme dag har Norlén givet stafetten videre til Löfven. Socialdemokraten har nu til på mandag, hvor han skal fortælle Norlén, om han har haft succes med at danne en regering.

Hvis der er en chance for, at en Löfven-regering kan dannes uden at få et flertal imod sig i Riksdagen, kan det komme til afstemning onsdag eller torsdag, oplyser Norlén.