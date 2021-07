Löfven får grønt lys til at danne ny regering i Sverige

Ved afstemningen om Löfven som statsminister er der anvendt såkaldt negativ parlamentarisme.

Det betyder, at Löfven ikke behøvede en majoritet af Riksdagens 349 stemmer for at blive valgt. Men det krævede, at der ikke var et flertal imod ham.

Og da der ikke var 175 eller flere stemmer imod ham, er han godkendt som statsminister.

Sverige blev for godt to uger siden kastet ud i politisk kaos, da venstrefløjspartiet Vänsterpartiet sammen med oppositionspartierne udtrykte mistillid til Stefan Löfven som statsminister ved en afstemning i Riksdagen.

Derfor skulle han enten udskrive nyvalg eller gå af. Han gik af, og derefter fik Moderaternas leder, Ulf Kristersson, mulighed for at forsøge at danne en borgerlig regering.

Men han måtte sande, at der ikke var nok opbakning til en sådan. Derfor røg initiativet tilbage til Stefan Löfven, som altså nu igen er tilbage på posten.

- Vi kan konstatere, at der ikke er andre løsningsforslag lagt frem. Derfor vil vi i på baggrund af aftaler, som statsministeren har lovet at holde, trykke gult for ham, sagde lederen af Centerpartiet, Annie Lööf, på vej ind til afstemningen.

Den gule knap betyder, at man undlader at stemme.

Löfven havde også sikret sig indirekte støtte fra løsgængeren Amineh Kakabaveh, som efter forhandlinger med S besluttede at undlade at stemme.

Det tidligere samarbejdsparti Liberalerna stemte nej til Löfven.

- Vi trykker i dag på den røde knap, fordi vi havde foretrukket en anden løsning på denne regeringskrise, siger partiets gruppeleder, Johan Pehrson.

Der ventes ikke markante udskiftninger af ministrene i Löfvens regering. Löfven ventes fredag at gøre det klart, hvem han vil have som ministre i sin "nye gamle" regering.