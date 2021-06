Löfven: Et meget midlertidigt flertal har væltet regeringen

Han kritiserer blandt andet partierne bag flertallet mod ham for ikke at præsentere et realistisk alternativ til regeringen.

Sådan lyder det fra statsminister Stefan Löfven på et pressemøde mandag, kort efter at han mandag er blevet væltet ved en mistillidsafstemning i Riksdagen.

- Efter dagens afstemning befinder Sverige sig et svært sted rent politisk, når Vänsterpartiet går sammen med de højrekonservative partier, siger han.

Vänsterpartiet, der ligger på den politiske venstrefløj, er gået sammen med Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna om at vælte Löfven. Det er et usædvanligt samarbejde i svensk politik.

- Det er et meget midlertidigt flertal, som bare har stemt regeringen ud, og som ikke har fremlagt noget alternativ, siger Löfven.

Den 63-årige statsminister har en uge til at beslutte sig for, om han vil udskrive valg eller gå af og lade parlamentsformanden, den såkaldte talman, om at udpege en ny statsministerkandidat.

Löfven har tænkt sig at bruge den uge på at tale med sine samarbejdspartier. Det siger han på mandagens pressemøde.

- Regeringen har en uge til at finde ud af, hvilken vej vi skal gå. Uanset hvad, så vil jeg og mit parti stå klar til at tage ansvar for at lede landet.

- Mit fokus kommer altid til at være at gøre det bedste for Sverige, siger 63-årige Löfven ifølge SVT, den svenske pendant til DR i Danmark.

Det tog over fire måneder at få dannet en svensk regering, efter at der blev holdt valg i landet i september 2018.

Regeringen endte med at bestå af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.