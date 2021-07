Løsgænger kan give Löfven ny chance som statsminister

Tirsdag er der tegn på, at Löfven - der i dag er fungerende statsminister - vil kunne tiltræde igen.

En enkelt stemme kan være afgørende for Stefan Löfven, når Riksdagen onsdag stemmer om, hvorvidt han kan fortsætte som statsminister.

Løsgængeren Amineh Kakabaveh har efter et møde tirsdag eftermiddag besluttet sig for, hvordan hun vil stemme.

- Jeg vil lade Stefan Löfven komme til. Jeg har et ansvar, og hele Sverige venter, siger hun.

Kakabaveh og flere andre riksdagsmedlemmer har meddelt, at de indirekte vil stemme for, at Löfven bliver statsminister igen.

Det sker ved at "stemme gult", det vil sige at afstå fra at stemme, så Löfven dermed ikke har et flertal imod sig.

Løsgængeren mødtes tirsdag eftermiddag med den socialdemokratiske justitsminister, Morgan Johansson.

Socialdemokraterna, som også Löfven tilhører, vil imødekomme Kakabaveh på en række områder.

- Vi har haft en samtale, hvor vi har berørt et stort antal emner, blandt andet ligestillingspolitik, ressourcer til kommuner og amtsråd, flere ressourcer til velfærden, hvordan det ser ud for de værst stillede pensionister, siger Kakabaveh.

Forud for onsdagens afstemning er det meget tæt mellem blokkene i Riksdagen.

Det betyder, at Kakabaveh - der tidligere var medlem af Vänsterpartiet - alene ville kunne forhindre, at Löfven bliver statsminister igen.

Men det undlader hun at gøre, og dermed ser han ud til at kunne samle de magiske 175 mandater bag sig, skriver nyhedsbureauet TT.

Der behøver ikke være et absolut flertal af ja-stemmer, for at Löfven bliver godkendt.

Derimod må der ikke være et flertal - 175 stemmer - imod ham. Og det ser der ikke ud til at være efter Kakabavehs udmelding.

I forvejen har tre andre partier - Centerpartiet, Miljöpartiet og Vänsterpartiet - sagt, at de vil bakke Löfven op, hvis han imødekommer dem på en række punkter.

Stefan Löfven måtte gå af som statsminister i sidste uge, efter at hans regering havde tabt en tillidsafstemning i Riksdagen.

Men oppositionens leder, Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna, måtte efter samtaler med de andre partier i Sverige konstatere, at det ikke var muligt for ham at danne en regering.

Derfor gik initiativet tilbage til Löfven.

Sveriges borgerlige partier har flertal i Riksdagen. Men Centerpartiet og Liberalerna ønsker ikke at samarbejde med den indvandringskritiske Sverigedemokraterna. Dermed gik det borgerlige flertal op i røg.