Løkke ser positiv bevægelse i forhandlinger om brexit

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der fredag har mødt den britiske premierminister, Theresa May.

Forhandlingerne om den britiske exit fra EU er inde i en positiv udvikling, der giver håb om snart at kunne begynde at tale om fremtidens forhold.

- Jeg synes, at der er mange gode tegn på, at tingene er inde i en fornuftig udvikling præget af en høj grad af tillid, siger Lars Løkke Rasmussen.

May og Løkke talte fredag sammen i Bruxelles. Det skete under EU's topmøde med seks østlige partnere, der alle tidligere var en del af Sovjetunionen.

På mødet orienterede May den danske statsminister om, hvordan hun vurderer, at forhandlingerne skrider frem.

- Jeg har en god forhåbning og oplever egentlig, at alle er interesseret i at få det her i proces, siger statsministeren.

- For vi har jo en hård deadline, der nærmer sig, siger han.

EU-landene kræver "tilstrækkelige fremskridt" i første fase af forhandlingerne, før de vil begynde at tale om fremtidens forhold. Herunder om samhandel.

Første fase handler om EU-borgernes rettigheder i Storbritannien efter exit. Det handler om fremtidens grænseforhold på den irske ø. Og det handler om at gøre boet op.

Oprindelig var målet, at EU27-landene skulle give grønt lys til at indlede anden etape af exit-forhandlingerne på et topmøde i oktober.

Det glippede.

Nu er målet så, at det kan ske på et topmøde 14. og 15. december i Bruxelles.

Og Lars Løkke Rasmussen håber, at EU27-landene kan give grønt lys for anden fase i exit-forhandlingerne i december.

- Det håber jeg, at vi kan, siger han.

Men det kræver ifølge statsministeren, at fremskridtene kan omsættes til noget, der er holdbart og til at forstå, hvis der skal banes vej for forhandlinger om fremtiden.

- Det er for tidligt at gøre det op nu. Der er en meget intensiv proces, siger han.