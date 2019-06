Løkke om Vestagers chance for topjob: Det ser svært ud

- Det ser svært ud, hvis vi skal være ærlige. For der lå tre navne på bordet i går, som ikke kunne nyde tilstrækkelig opbakning, siger Lars Løkke på vej ind til topmødets andendag.

Med de tre navne henviser han til de tre kandidater fra EU-Parlamentets største grupper.

De tre er EU's konkurrencekommissær, liberale Margrethe Vestager, lederen af parlamentets borgerlige EPP-gruppe, Manfred Weber, og EU-Kommissionens første næstformand, socialdemokraten Frans Timmermans.

Den fungerende statsminister mener, at der ligger "en forventning om, at man i hvert fald starter ud et andet sted".

- Jeg vil tro, at der kommer andre navne på bordet.

- Det betyder jo ikke, at man ikke kan vende tilbage til dem, der var. Men der er ikke grund til at sige andet, end at det ikke ser så nemt ud, siger Løkke.

Direkte adspurgt, om hans eget navn kunne tænkes at komme med i puljen, svarer Løkke:

- Nej, det kan det med hundrede procents garanti jo ikke.

Den fungerende statsminister er dog omhyggelig med at understrege, at han alene taler om posten som kommissionsformand.

Der blev altså overhovedet ikke talt om, at man også skal finde en ny EU-præsident, en udenrigschef og en chef for Den Europæiske Centralbank. Selv om der er bred enighed om, at der i sidste ende er tale om en samlet pakke, hvor der skal være balance mellem blandt andet køn, partifarver og geografi.

Løkke lægger heller ikke skjul på, at han synes, det var med til at låse diskussionen, at man kun talte om dén ene post, og at der er blevet forhandlet med Europa-Parlamentets partigrupper, der har stået fast på hver deres kandidat.

- Det har låst det hele lidt. Hver delegation har siddet og forfægtet deres egen kandidat.

- Derfor er det besluttet, at man er nødt til at se på det med friske øjne. Herunder muligheden for at bringe nogle helt andre mennesker ind i spillet - og så i øvrigt have en mere holistisk tilgang til det.

Løkkes korte beskrivelse af, hvad lederne brugte mere end fire timer på torsdag aften lyder:

- Det var en snak om, at det bliver vi ikke enige om i aften.

EU-lederne vender tilbage til jobkabalen på et ekstraordinært topmøde søndag 30. juni. Mødelederen, EU-præsident Donald Tusk, har gjort det klart, at man her skal tale om den fulde pakke af job, der skal besættes.