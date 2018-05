Løkke afviser nye udvidelser af EU i nærmeste fremtid

- For at sige det lige ud er en udvidelsesdagsorden ikke noget, der står højt hos mig. Det er det ikke, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sagen står til gengæld højt på dagsordenen for det bulgarske EU-formandskab, der er værter for det første topmøde med det vestlige Balkan i 15 år.

- Jeg synes, det er fint, at vi under bulgarsk lederskab får det her møde for at gøre status på, hvordan det ser ud på Vestbalkan, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Men personligt kan jeg ikke se for mig lande i Vestbalkan blive medlemmer af EU sådan lige rundt om hjørnet, siger han.

De seks lande, der er med til topmødet med EU, er Albanien, Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien.

EU-Kommissionen opstillede for et par måneder siden det mål, at de første kan komme med i EU fra 2025, hvis de ellers er klar til den tid.

Men det ser den danske statsminister ikke for sig.

- 2025 er faktisk lige om lidt, siger han.

EU ventes på topmødet at vedtage en erklæring, der bekræfter støtten til "det europæiske perspektiv på det vestlige Balkan".

Og det er Lars Løkke Rasmussen enig i.

- Det er i vores egen interesse. Det er vores absolut tætteste naboer. Dem har vi en interesse i at holde på sporet, siger han.

Statsministeren siger, at hvis landene på det vestlige Balkan kører på med reformer og bekæmpelse af kriminalitet og korruption, "så ligger der også for enden af regnbuen en mulighed for at indtræde i EU på et tidspunkt".

EU indledte allerede optagelsesforhandlinger med Montenegro i 2012. Og med Serbien i 2014.

På et topmøde i juni skal EU-lederne desuden tage stilling til, om de vil indlede optagelsesforhandlinger med Albanien og Makedonien. Det har EU-Kommissionen anbefalet.

Bosnien, der søgte om medlemskab i 2016, og Kosovo er mulige EU-kandidater i fremtiden.