Løkke advarer EU mod at gå i Twitter-krig mod Trump

Løkkes udtalelser er en direkte reaktion på EU-præsident Donald Tusk, der onsdag kritiserede Trump i særdeles direkte vendinger.

- Vi skal passe på med, at vi ikke går i Twitter-krig med den amerikanske præsident, siger Lars Løkke Rasmussen.

Donald Tusk sagde onsdag, at med venner som Trump, hvem behøver så fjender.

EU-præsidenten mente samtidig, at Trump havde hjulpet Europa til at indse, at hvis man har brug for en hjælpende hånd, så finder man den for enden af sin egen arm.

Den udtalelse fra EU-præsidenten stempler Lars Løkke Rasmussen som "sådan noget konfirmationstaleretorik".