Livstidsfange fra HBO-serie sigtes for drabet på hustru

Robert Durst er bedst kendt for at medvirke i HBO-serien "The Jinx". Han er allerede idømt livstidsfængsel.

Robert Durst, der er kendt fra HBO-serien "The Jinx", er blevet sigtet for at have slået sin hustru Kathleen McCormack ihjel. Hun forsvandt tilbage i 1982.

Det skriver The New York Times fredag.

Det sker, efter at den 78-årige mangemillionær og ejendomsarving netop er blevet idømt fængsel på livstid for drabet for sin veninde Susan Berman.

I HBO-serien konfronteres han med mistanker om, at han har slået flere mennesker ihjel - herunder både veninden og hustruen.

Kathleen McCormacks familie har længe opfordret anklagemyndigheden i Westchester County i New York til at retsforfølge ham for drabet på hende.

Hendes lig blev aldrig fundet, og derfor har der været få reelle beviser i sagen. Den nye sigtelse blev ifølge mediet foretaget tirsdag.

Sigtelsen baseres på adskillige samtaler med vidner samt optagede interviews med og observationer af Robert Durst, fremgår det.

I et afsnit af "The Jinx" går Robert Durst på et tidspunkt ind på et badeværelse efter et interview og har tilsyneladende glemt, at han bærer en mikrofon.

Her siger han til sig selv: "Hvad fanden er det, jeg har gjort? Dræbt dem alle, selvfølgelig". Om sigtelsen også baserer sig på dette, fremgår ikke.

Durst blev anholdt i marts 2015 for drabet på veninden Susan Berman, som fandt sted i 2000, bare få timer efter at sidste afsnit af tv-serien blev vist.

Drabet skulle være sket, fordi han frygtede, at hun ville afsløre over for myndighederne, at hun i 1982 hjalp ham med at skaffe et falskt alibi, og at hun vidste noget om McCormacks forsvinden.

I september i år blev han kendt skyldig i at have taget livet af Berman ved at skyde hende i baghovedet.

Sigtelsen for drabet på hustruen kommer ikke bare oven i en livstidsdom, men også et slemt sygdomsforløb.

Han er blevet smittet med covid-19 og er derfor blevet tilkoblet en respirator. Det fortalte hans advokat til Los Angeles Times for en uge siden.