Livsfarligt at skabe tryghed i Göteborg

De kommer hurtigt.

Deres job er at skabe tryghed i området, så de er i nærheden af Biskopsgården, et af de store indvandrerområder i Göteborg.

Berygtet for voldelige bander, klaner, narkokriminalitet. Politiet har det svært her. Et parallelsamfund, som vi ville kalde det i Danmark.

Pludselig bliver betjentene beskudt. Den 33-årige politimand bliver hårdt såret. Hans kolleger giver ham omgående førstehjælp.

Vidner taler om tre skud.

Kort før klokken 03.00 torsdag kommer meldingen fra hospitalet. Han klarede den ikke.

Disse nyheder vågnede svenskerne op til torsdag, og nu går bølgerne højt.

Klokken 12.00 torsdag holdt politiet landet over et minuts stilhed for at ære den dræbte betjent, der først for nylig afsluttede sin uddannelse som politimand.

Det er heldigvis sjældent, at der bliver dræbt politifolk i Sverige.

Inden drabet i Göteborg var der ifølge Aftonbladet dræbt 31 betjente siden år 1900. Det seneste drab var i 2007.

Avisen skriver også, at politiet er på bar bund i sagen fra Biskopsgården.

Men indenrigsminister Mikael Damberg siger, at der sættes ekstra kræfter ind på at opklare drabet.

- Det her er et nationalt anliggende. Der er mulighed for at indsætte forstærkninger fra hele landet, lyder det fra ministeren.

Stefan Löfven, fungerende statsminister, sagde på en pressekonference, at "det er et angreb på hele vort demokratiske samfund".

Politiet har haft et særligt øje på netop Biskopsgården længe. Kæmpet for at få bugt med kriminalitet.

I maj gik de nye veje.

Da tog politiet droner i brug over Biskopsgården for at bekæmpe handel med narkotika.

Ikke alle var glade for den taktik, og det var ikke kun narkohandlere.

- Det er først og fremmest en krænkelse, når politiet filmer på offentlige pladser, sagde Janne Flyghed, professor emeritus i kriminologi ved Stockholms universitet, til svensk tv, svt.

Der er ikke oplysninger om, hvorvidt politiet havde droner i luften, da skuddene faldt onsdag aften.

Men avisen Expressen skriver, at der blandt kriminelle i Biskopsgården har været, hvad avisen kalder "irritation" over, at politiet har øget sin tilstedeværelse i kvarteret.

Det er i forvejen hårde odds, som politiet kæmper med i Göteborg for at udføre sit job om tryghed, sikkerhed og stop for kriminalitet.

Så sent som i weekenden dukkede den erfarne politimand Ulf Boström op på tv-skærmene i Sverige. Han har 16 års erfaring med at arbejde i indvandrerkvarterer i Göteborg, og han sad og græd for åben skærm.

Svt fortæller, at hans telefon ringer hele tiden.

Mødre, hvis sønner er på vej ind i bander. Imamer ringer. Almindelige indvandrere, der ikke forstår brevene fra kommunen.

Han fortæller, at han kender mange, der lever under dødstrusler i kvartererne. Der er nogle, der giver efter for truslerne og betaler for at få fred.

Andre betaler ikke og må leve med truslerne og måske gå i skjul.

Det er overvejende indvandrere, der er ofre. Banderne og klanerne regner dem for de nemmeste ofre.

Politiet kan ikke beskytte dem, siger Boström.

- Det er i givet fald kun midlertidigt og kun få, der bliver beskyttet, siger han.

- Eftersom vi i så lang tid har ladet denne her virksomhed brede sig til hele Sverige, så er der bander i alle større byer. De har øjne og ører overalt.

- Hvis du ikke har en stor slægt til at beskytte dig, er du chanceløs.