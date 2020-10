Politiet var i weekenden på patrulje for at kontrollere nattelivet i Liverpool, men det vil i den kommende tid blive væsentligt mere stille.

Artiklen: Liverpools pubber må lukke for at mindske coronaspredning

Liverpools pubber må lukke for at mindske coronaspredning

Pubber, barer, kasinoer og fitnesscentre er blandt nogle af de erhverv, som vil lukke i Liverpool for at mindske spredningen af coronavirus.

Det fremgår natten til mandag i en skrivelse fra den britiske storbys borgmester, Joe Anderson, og andre lokale myndigheder.

Mandag ventes Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at præsentere et nyt system med tre niveauer af coronanedlukning baseret på antallet af smittede.

Her vil Liverpool blive klassificeret som højeste risikoniveau.

- Regeringen har besluttet, at følgende tiltag og lukninger vil gælde i Liverpool og områderne omkring: Pubber og barer, spilbutikker, kasinoer og spillecentre for voksne samt fitnesscentre vil lukke, oplyser myndighederne.

Samtidig er der en dialog om økonomisk støtte til Liverpool. Men der er endnu ikke faldet en aftale på plads.

- Som svar på de høje og stigende coronasmittetal har byen og regionen i løbet af weekenden forhandlet om en støttepakke fra regeringen i Liverpool-indbyggernes bedste interesse, skriver de lokale myndigheder i meddelelsen.

Det nye system fra den britiske regering ventes at have tre risikoniveauer - enten "medium", "høj" eller "meget høj". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Formålet er at skabe transparens i forhold til, hvornår restriktioner indtræder.

De lokale myndigheder i Liverpool efterlyser dog mere transparens på et andet punkt - netop i forhold til vejen ud af nedlukningen.

- Vi kræver en klar definition af strategien for at komme ud af tredje nedlukningsniveau, skriver de lokale myndigheder i Liverpool.

Nordengland har været særligt hårdt ramt af en genopblussen af coronavirus i Storbritannien. Det har allerede ført til flere lokale nedlukninger.

I et interview med BBC sidste søndag sagde premierminister Boris Johnson, at landet står over for en "meget hård vinter" i kampen mod virusset. Han sagde dog også, at der er håb om, at situationen kan blive bedre til jul.

I mellemtiden er de britiske sundhedsmyndigheder i færd med at udvikle et vaccineprogram. Det har til formål at prioritere ældre og arbejdstagere, der er i risiko for coronasmitte.

Der bor mellem halvanden og to millioner mennesker i Liverpool og områderne omkring.