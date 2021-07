Liverpools historiske havnefront mister status som verdensarv

Unesco har fjernet Liverpools historiske havnefront fra verdensarvslisten - blandt andet på grund af et nyt stadion til fodboldklubben Everton.

De nye byggerier har ødelagt de historisk flotte scenerier i byen, skriver The Guardian.

Den engelske storby fik den særlige status i 2004 på grund af et område langs floden, som gav et historisk indblik i, hvordan Storbritannien havde været en handelsnation.

Unesco advarede allerede i 2012 om, at Liverpool var i fare for at miste den særlige Unesco-status på grund af nye byggerier, som ikke var opført med fornemmelse for de historiske bydele.

Det var en komité med kinesisk formandskab, som har frataget Liverpool den særlige status. 13 delegerede stemte for forslaget, og fem stemte imod.

- Det betyder, at Liverpools havnefront er fjernet fra verdensarvslisten, siger Tian Xuejun, som er formand for Unesco-komitéen.

Det er kun tredje gang, at en sådan reduktion finde sted. De to forrige har været et område i Oman og i Tyskland.

Den britiske regering giver udtryk for "ekstrem skuffelse".

Det planlagte nye stadion til Everton er blevet godkendt af politikerne.