Litauen vedtager asyllov under strid med Hviderusland

Loven er vedtaget samtidig med, at det baltiske land har meddelt, at det åbner en ny lejr for illegale migranter.

Litauens parlament har tirsdag vedtaget en lov, som betyder, at landet kan tilbageholde et stort antal asylansøgere i op til seks måneder, og at ret til appelsager delvist ophæves.

84 af de i alt 141 parlamentsmedlemmer stemte for loven, som er blevet kritiseret af Røde Kors og menneskerettighedsgrupper.

Litauen har de seneste dage været i gang med at styrke sin grænse til Hviderusland med pigtråd og hegn. Det er sket som reaktion på, at mellem 1000 og 2000 migranter skal have passeret grænsen illegalt i år. Litauen siger, at de hjælpes over grænsen af de hviderussiske myndigheder.

Litauen har sammen med andre EU-lande beskyldt Hviderusland for at bruge migranter som et politisk våben til at presse Litauen og EU som følge af de sanktioner, der er indført mod det hviderussiske styre under Alexander Lukasjenko.

Præsidentkontoret i Litauen oplyser, at den litauiske præsident, Gitanas Nauseda, tirsdag har drøftet situationen med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, over telefonen.

Nauseda har sagt, at antallet af illegale grænsekrydsninger er 19 gange så stort som i 2020, og at det er vigtigt at få styrket EU's grænser mod øst.

Han har også fortalt Merkel, at Litauen har anmodet Frontex, agenturet for EU's grænse- og kystvagt, om hjælp.

Litauens grænse mod Hviderusland er næsten 680 kilometer lang. De migranter og flygtninge, som krydser den, kommer overvejende fra Mellemøsten og Afrika.

Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, er på en rundrejse til Tyrkiet og Irak for at drøfte indvandringen til Litauen.