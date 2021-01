Lille bombe eksploderer foran Israels ambassade i Indien

Ingen er kommet til skade. Men Israel anser det for et terrorangreb. Ruderne i tre parkerede biler blev smadret ved eksplosionen.

En mindre bombe er fredag eksploderet foran Israels ambassade i den indiske hovedstad, New Delhi.

Politiet i New Delhi siger, at der er tale om en sprængladning "med meget lav intensitet".

Det tages ikke desto mindre meget alvorligt af regeringerne i både og Israel og Indien. De to lande kunne fredag fejre 29-året for etableringen af diplomatiske forbindelser.

- Vi tager dette meget alvorligt, skriver Indiens udenrigsminister, S. Jaishankar, på Twitter.

Han fortæller, at han har været i kontakt med sin israelske kollega, Gabi Ashkenazi.

- Jeg forsikrede ham om, at der vil blive ydet den mest fuldstændige beskyttelse af ambassaden og de israelske diplomater.

En embedsmand i Jerusalem siger, at den israelske regering "anser dette for et terrorangreb".